Настроить корректную обработку сайта

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Задание для сайта https://eductravel.com.uaПлатформа: Laravel

1. Нужно корректно прописать Robots.txt, .htaccess-файл и sitemap.xml

- открыть для индекса нормальные страницы сайта и закрыть служебные или

выключенные на данный момент

- настроить перенаправления всякого рода (с www, index.php, несколько // и пр.)

2. Настроить автоматическое обновление sitemap при добавлении новых страниц

3. Сделать сайтмап для изображений. Настроить автоматизм, если возможно.

4. Убрать проблемные места, описанные в файле (если они не решаются первым

пунктом)

Подробности в файле

Laravel
6 лет назад
janua
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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