Регистрация на алибаба

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Завершен2 заявки240 просмотров

Нужно зарегистрироваться на сайте алибаба и подключить платежную систему. Сам пытался - не разобрался

6 лет назад
proin
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

workdox
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад
$15
7 дней
Escrow
Работа не закончена даже за неделю, что довольно много для моего заказа. Не предоставлены никакие данные. От оценки воздержусь. Ищу другого исполнителя
не получена оплата

Заявки фрилансеров

workdox
Виктор 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад