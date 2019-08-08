Настройка веб-хостинга

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Завершен2 заявки212 просмотров

Нам нужен специалист по Linux, чтобы связать OVH VPS с панелью Plesk, а затем подключить выделенный сервер с Proxmox, чтобы автоматически разделить сервер на несколько VPS.

нам также нужно загрузить дизайн сайта в OVH через FTP и прикрепить его с помощью плагина WHMCS

нам нужно приложить платежный провайдер API с веб-сайта

Linux
6 лет назад
alexfili
Фили 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
все было хорошо отлично
Был рад сотрудничать. Все было хорошо! рекомендую. С оплатой не было вопросов

Заявки фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
6 лет назад
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Системное администрирование