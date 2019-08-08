Настройка веб-хостинга

Нам нужен специалист по Linux, чтобы связать OVH VPS с панелью Plesk, а затем подключить выделенный сервер с Proxmox, чтобы автоматически разделить сервер на несколько VPS.

нам также нужно загрузить дизайн сайта в OVH через FTP и прикрепить его с помощью плагина WHMCS

нам нужно приложить платежный провайдер API с веб-сайта