Настройка Linux сервера

Ubuntu 18. произвести базовую настройку системы. Развернуть LXC. Затем два контейнера:

Первый:

полноценный web сервер - Nginx + php-fpm (+все популярные библиотеки), настроенный редис для сессий и проброшенные сессии в php.ini, Sphinx. Настройка производительности PHP-FPM, Nginx под системные характеристики. Настройка Nginx под посещаемый сайт (10 000 уников в сутки). Возьмите бест практикс настройки и подготовьте его. Файлы виртуальных хостов в отдельной директории.

Второй:

Установить Jenkins.

В процессе могут быть небольшие дополнения и изменения не требующие переустановки компонентов.

После сдачи проекта, так же могут быть незначительные доработки в теч трех-четырех дней.

Настройки для LXC:

Автозапуск контейнеров

Статические IP

Имена сетевых интерфейсов соотв функционалу контейнера

Проброс портов на 80 и 443 порты. Сохранение всей Bash истории.

Только для опытных. Окончательную цену писать сразу! иначе предложение рассматриваться не будет!