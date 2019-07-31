Настройка и установка плагинов на ВордПресс

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Закрыт3 заявки260 просмотров

1. установить стандартную тему на блог вп

2. установить плагин или скрипт мультилендинг, который выдает заголовки в соответствии с меткой в урл или реферра посетителя

3. объеденить три сайта на вп в один - базовая функция вп multisite

WordPress
6 лет назад
SergYog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров