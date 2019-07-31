Переустановить EXIM на свежую версию (без дыры)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок334 просмотра

Centos 5.6 еще одна проблемка, что ядро не поддерживает iptables

CentOS
6 лет назад
glz
48 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров