Задача Необходимо перевести сайт на защищенную версию протокола https. Сайт на DLE. Сертификат обычный, Domain Validation. Подробное ТЗ могу выслать для оценки стоимости. Обязательные требования Переход ...
Отключить open_basedir на VPS / VDS сервере
Всем доброго дня!
Есть VPS сервер на 2 ядра 3.8 Ггц, 2 GB Ram с установленной Ubuntu 18, PHP 7.3 и VestaCP
На нем крутится всего один сайт на Битриксе и необходимо отключить open_basedir, т.к. с ним производительность меньше.
Перепробовал отключать уже в разных местах, все равно показывает путь, т.е. open_basedir включен.
Есть скрин phpinfo с шаред хостинга и с VPS. Соответственно на шаред ttfb 150 ms, на VPS выходит 300 ms.
Нужна только инструкция где и что менять, т.к. доступ на VPS к сожалению дать просто не могу.
Ниже перечень того где менял параметры, но все также без изменений
/etc/php/7.3/apache2/php.ini
opens_basedir = Off
/home/admin/conf/web/имясайта.ru.apache2.conf
php_admin_value open_basedir none
/usr/local/vesta/data/templates/web/apache2/basedir.stpl
php_admin_value open_basedir none
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