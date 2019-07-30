Отключить open_basedir на VPS / VDS сервере

Всем доброго дня!

Есть VPS сервер на 2 ядра 3.8 Ггц, 2 GB Ram с установленной Ubuntu 18, PHP 7.3 и VestaCP

На нем крутится всего один сайт на Битриксе и необходимо отключить open_basedir, т.к. с ним производительность меньше.

Перепробовал отключать уже в разных местах, все равно показывает путь, т.е. open_basedir включен.

Есть скрин phpinfo с шаред хостинга и с VPS. Соответственно на шаред ttfb 150 ms, на VPS выходит 300 ms.

Нужна только инструкция где и что менять, т.к. доступ на VPS к сожалению дать просто не могу.

Ниже перечень того где менял параметры, но все также без изменений

/etc/php/7.3/apache2/php.ini

opens_basedir = Off

/home/admin/conf/web/имясайта.ru.apache2.conf

php_admin_value open_basedir none

/usr/local/vesta/data/templates/web/apache2/basedir.stpl

php_admin_value open_basedir none