Перевод сайта на dle с HTTP на HTTPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок250 просмотров

Задача

Необходимо перевести сайт на защищенную версию протокола https. Сайт на DLE. Сертификат обычный, Domain Validation. Подробное ТЗ могу выслать для оценки стоимости.

Обязательные требования

Переход с HTTP на HTTPS 

1. Смена ссылок внутренней перелинковки с абсолютных на относительные 

1.1. Исправление вложений медиа-контента 

1.2. Исправление подключений внешних скриптов 

2. Выбор и приобретение подходящего SSL-сертификата 

3. Установка сертификата на сервере 

4. Проверка корректности работы сертификата 

5. Настройка robots.txt и XML-карты сайта 

6. Настройка редиректов

DLE
6 лет назад
k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров