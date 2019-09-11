Установить и настроить debian 10 на удаленном пк (или клонирование)

Доброго дня!

В новый офис пришли 400 ПК, планируем установить на них debian 10, все пк с идентичной конфигурацией кроме ssd (объемы 128/256/512gb). Планируется установить и настроить ОС на одной системе, а затем размножить их на другие ПК.

Что требуется:

- Установить ОС, с разбивкой диска (под объемы 128/256/512Gb) и шифрованием домашнего раздела (luks или dm – на выбор).

- Установка KDE и темы из репозитория.

- Чистка дистрибутива от ненужных пакетов, оптимизация размера дистрибутива.

- Предоставить право выбора языковой версии/раскладки

- Предоставить право задать собственный рут пароль, возможноть смены пароля шифрования (на dmcrypt можно даже ярлык сделать на рабочий стол для удобства)

- Настроить iptables

- Пустить весь трафик через корпоративный VPN (сервер свой, ключи генерируются автоматом на сервере через openvpn требуется лишь организовать их импорт в систему), установить опенвпн клиент.

- Установка софта (офис, медиа, браузер, почту, мессенджеры и т.д. – список есть)

- Установка базовых фишек для приватности: прописать сервера freedns, предусмотреть возможность смены MAC адреса, добавить принудительное отключение интернета в случае обрыва связи с VPN (VPN-Firewall), принудительно отключить webrtc, установить скрипт очистки оперативной памяти при выключении или перезагрузке.