Установить и настроить debian 10 на удаленном пк (или клонирование)

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Доброго дня! 

В новый офис пришли 400 ПК, планируем установить на них debian 10, все пк с идентичной конфигурацией кроме ssd (объемы 128/256/512gb). Планируется установить и настроить ОС на одной системе, а затем размножить их на другие ПК.  

Что требуется: 

- Установить ОС, с разбивкой диска (под объемы 128/256/512Gb) и шифрованием домашнего раздела (luks или dm – на выбор). 

- Установка KDE и темы из репозитория. 

- Чистка дистрибутива от ненужных пакетов, оптимизация размера дистрибутива. 

- Предоставить право выбора языковой версии/раскладки 

- Предоставить право задать собственный рут пароль, возможноть смены пароля шифрования (на dmcrypt можно даже ярлык сделать на рабочий стол для удобства) 

- Настроить iptables 

- Пустить весь трафик через корпоративный VPN (сервер свой, ключи генерируются автоматом на сервере через openvpn требуется лишь организовать их импорт в систему), установить опенвпн клиент. 

- Установка софта (офис, медиа, браузер, почту, мессенджеры и т.д. – список есть) 

- Установка базовых фишек для приватности: прописать сервера freedns, предусмотреть возможность смены MAC адреса, добавить принудительное отключение интернета в случае обрыва связи с VPN (VPN-Firewall), принудительно отключить webrtc, установить скрипт очистки оперативной памяти при выключении или перезагрузке. 

Debian
6 лет назад
aegis-sec
Сергей 
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5 лет назад

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sergey_bykov
Сергей 
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6 лет назад
6 лет назад
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sergey_bykov
Сергей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад