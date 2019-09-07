sergey_bykov

Сергей sergey_bykov

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Делаю свою работу качественно.

﻿

Работаю на freelance уже 5 лет. 

Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.

👍  С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим

PHP программист, интеграция платежных систем, CRM, смс шлюзов.

Написание CMS под ключ с нуля.

Время работы:

8-00 - 20-00 по МСК

﻿Я подстраиваюсь под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

aegis-sec
Сергей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Установить и настроить debian 10 на удаленном пк (или клонирование)
Debian
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!