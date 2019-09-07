Делаю свою работу качественно. ﻿ Работаю на freelance уже 5 лет.

Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.

👍 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим

PHP программист, интеграция платежных систем, CRM, смс шлюзов.

Написание CMS под ключ с нуля.

Время работы:

8-00 - 20-00 по МСК

﻿Я подстраиваюсь под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.