Делаю свою работу качественно.
Работаю на freelance уже 5 лет.
Ведь я люблю свою работу и всех своих заказчиков.
👍 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим
PHP программист, интеграция платежных систем, CRM, смс шлюзов.
Написание CMS под ключ с нуля.
Время работы:
8-00 - 20-00 по МСК
Я подстраиваюсь под своих иностранных заказчиков, поэтому время для обсуждений 24\7.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Debian
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!