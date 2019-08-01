Порты не доступны на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки237 просмотров

Ув. коллеги после попытки установить Гит на рабочий сервер где стоял ISPManager теперь все сайты не доступны также не доступен панель по адресу IP:1500

Необходима исправить.

ISPmanager
6 лет назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена очень быстро и работоспособности сайтов восстановлена. Спасибо за сотрудничество.
Хороший заказчик. Правильно описал задачу и быстро оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

livand-ua
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад