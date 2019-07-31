Администрирование сайта

Добрый день.

Ищем администратора сайта на Webasyst.

Наша версия устарела и ее необходимо обновить и внести изменения на сайте.

Также нужна адаптация сайта под андроид (чтобы он автоматически уменьшался под формат устройства)

на данный момент сайт адаптируется только под IOS

Также будет дополнительно список по изменениям дополнительно, работы много)

сайт kinderenok.com.ua