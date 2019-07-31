Администрирование сайта

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Закрыт3 заявки293 просмотра

Добрый день.

Ищем администратора сайта на Webasyst.

Наша версия устарела и ее необходимо обновить и внести изменения на сайте. 

Также нужна адаптация сайта под андроид (чтобы он автоматически уменьшался под формат устройства)

на данный момент сайт адаптируется только под IOS

Также будет дополнительно список по изменениям дополнительно, работы много)

сайт kinderenok.com.ua

AndroidiOSWebasyst
6 лет назад
yuliya3
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров