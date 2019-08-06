Исправить ошибки SSL-сертификатов

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть проблемы с текущим SSL-сертификатом:

1. Chain issuesIncorrect order, Extra certs, Contains anchor (при проверке через ssllabs).

2. С домена резолвится почему-то несколько SSL от соседних по хостингу доменов (при проверке через ssllabs).

Проверку делаю через https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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