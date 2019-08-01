Добрый день. Ищем администратора сайта на Webasyst. Наша версия устарела и ее необходимо обновить и внести изменения на сайте. Также нужна адаптация сайта под андроид (чтобы он автоматически уменьшался под формат ...
Создать почтовые ящики на digitalocean
Есть сайт на вп - находится на хостинге на digitalocean. ВестаЦП не стоит.
Нужно создать несколько почтовых ящиков на базе digitalocean, типа [email protected] [email protected] и настроить алиасы с возможностью получения - отправления писем на яндексе.
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