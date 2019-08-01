Создать почтовые ящики на digitalocean

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Закрыт4 заявки258 просмотров

Есть сайт на вп - находится на хостинге на digitalocean. ВестаЦП не стоит.

Нужно создать несколько почтовых ящиков на базе digitalocean, типа [email protected] [email protected] и настроить алиасы с возможностью получения - отправления писем на яндексе.

6 лет назад
guest_15480607057359
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров