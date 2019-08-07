Настроить VPN

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок275 просмотров

Имеется VPS c Centos 7

Требуется поднять VPN, OpenVPN, и Proxy с авторизацией.

CentOS
6 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Все сделано быстро и в срок. Результат полностью устроил. Рекомендую. Все превосходно.
Хороший заказчик. Приятно работать. Стопроцентная оплата.

Заявки фрилансеров

vilix
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад