очень простая задача: у меня есть страница в php, я хочу добавить логотип
- $20Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт5 лет назад
нам нужен специалист для установки и подключения Proxmox с этим модулем: https://www.modulesgarden.com/products/whmcs/proxmox-vps цель состоит в том, чтобы модуль автоматически создавал vps сервер автоматически Вы должны показать, как сделать это на вашем экране, я ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет у нас есть выделенный сервер, и нам нужен специалист для установки модуля Proxmox для автоматического разделения сервера на множество виртуальных частных серверовСистемное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет Нам нужен специалист, который может сделать интеграцию Plesk + WHMCS + Proxmox для моей компании, Вы должны показать мне, как это сделать на экране, я хочу узнать, как это сделать. цель ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нам нужен специалист по Linux, чтобы связать OVH VPS с панелью Plesk, а затем подключить выделенный сервер с Proxmox, чтобы автоматически разделить сервер на несколько VPS. нам также нужно загрузить дизайн сайта в OVH ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад