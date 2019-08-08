alexfili

Фили alexfili

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Настройка веб-хостинга
Linux
Был рад сотрудничать. Все было хорошо! рекомендую. С оплатой не было вопросов
все было хорошо отлично
Ответный отзыв