Настроить доступ по FTP

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Приветствую, имеется VPS, на котором необходимо настроить доступ по FTP к сайту.

Сайт подключен к CloudFlare, обычная схема подключения не работает.

В качестве FTP клиента используется FTPZilla

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Связать со мной Вы можете в Телеграмм: https://t.me/BondarevN

Cloudflare
6 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mishaso
Михаил 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работал с разными администраторами, как на постоянной основе, так и разово, скажу честно, Михаил, в администрировании серверов просто АС по сравнению с тем, что я видел за последние 10 лет. Респект! Спасибо.
Отлично поладили с Николаем! Заказ не сложный, но особенно отмечу оперативность на всех этапах, от описания задачи, до решения и оплаты.

Заявки фрилансеров

mishaso
Михаил 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
6 лет назад