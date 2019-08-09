Консультация по использованию Docker в продакшене

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка199 просмотров

Нужна информация о плюсах и минусах практического использования Docker на продакшене, возможных проблемах, особенностях конфигурирования.

Docker
6 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Получили исчерпывающую информацию по теме. Спасибо за консультацию.
Провели интересную для обоих сторон конференцию. Приятно было общаться. Оплата сразу же.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад