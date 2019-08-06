Исправить ошибку (SQLSTATE[HY000]: General error: 1021 Disk full)

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Закрыт4 заявки307 просмотров

Проблема появилась внезапно, после попытки входа на сервер через PLESK выдал ошибку и никуда не пускает

адрес сервера https://138.201.155.158:8443/

адрес сайта https://tesk.pro/

После перезагрузки сервера сайт упал окончательно.

Работает доступ по ftp, по ssh не создавались аккаунты(

6 лет назад
theneo
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров