Реализовать vpn из коробки

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  2. Системное администрирование
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Необходимо реализовать vpn "из коробки",  когда исполняемый файл, запущенный на пк превращал бы его в vpn сервер и я могла использовать его айпи, посредством того же openvpn

6 лет назад
anromanova
Анастасия 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров