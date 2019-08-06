Требуется разработать STUN/TURN сервер для peer to peer передачи файла в обход NAT на основе проекта Coturn https://github.com/coturn/coturn Разработка требуется с открытым исходным кодом Подробнее в прикрепленном ...
Настройка доменов дял приема почты Centos 6. Exim
нужно написать скрипт (видимо на баш). Для прописывание доменов, чтобы почта в них входила.
Авторизация и чтение почты делать не нужно. На определенные адреса она будет переадресовываться.
1. есть файл с доменами типа
.. и тд
Нужно:
1) прописать их на сервер для Exim таким образом, чтобы на любой почтовый ящик *@ этих доменов принималась почта. Ранее было реализовано просто файлом, и EXIM об этом файле знал, сопоставлял если домен в нем есть, значит почта принимается для всех адресов.
2) при коннекте к EXIM по 25му порту приветственный hello banner должен быть такой же как MX у доменов. (То есть он будет разный нужно сделать запрос какой mx каждого домена. Так как запрос с первого раза может не ответить, чтобы скрипт не выдал ошибку, надо сделать это дважды или трижды.)
3) для конкретных адресов типа abuse@"любойдомен" делать редирект на адрес [email protected]
Мы такое уже делал, но скрипты утерялись. Так что задача по силам.
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