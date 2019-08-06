Настройка доменов дял приема почты Centos 6. Exim

нужно написать скрипт (видимо на баш). Для прописывание доменов, чтобы почта в них входила.

Авторизация и чтение почты делать не нужно. На определенные адреса она будет переадресовываться.

1. есть файл с доменами типа

abc.ru

dfg.ru

.. и тд

Нужно:

1) прописать их на сервер для Exim таким образом, чтобы на любой почтовый ящик *@ этих доменов принималась почта. Ранее было реализовано просто файлом, и EXIM об этом файле знал, сопоставлял если домен в нем есть, значит почта принимается для всех адресов.

2) при коннекте к EXIM по 25му порту приветственный hello banner должен быть такой же как MX у доменов. (То есть он будет разный нужно сделать запрос какой mx каждого домена. Так как запрос с первого раза может не ответить, чтобы скрипт не выдал ошибку, надо сделать это дважды или трижды.)

3) для конкретных адресов типа abuse@"любойдомен" делать редирект на адрес [email protected]

Мы такое уже делал, но скрипты утерялись. Так что задача по силам.