samodurovdanil

Данил Самоудров samodurovdanil

 
32 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет.

Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет. Обладаю продвинутыми навыками работы в большинстве современных CAD и CAE системах. Знаю ЕСКД и ЕСДП. Имею опыт работы с аддитивными технологиями и 3D печатью в частности. Свободно владею английским языком.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
n-n
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перенести несколько простых моделей из autocad в solidworks
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Artifice
39 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать 3д модель деревянных качелей
Качественно и быстро сделал 3Д модель. Рекомендую!
Заказчик оперативно отвечал на возникавшие вопросы. Все замечания были точные и по делу, поэтому работы была выполнена быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга