Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет.
Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет. Обладаю продвинутыми навыками работы в большинстве современных CAD и CAE системах. Знаю ЕСКД и ЕСДП. Имею опыт работы с аддитивными технологиями и 3D печатью в частности. Свободно владею английским языком.
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Портфолио
- Проект двузаходного центробежного компрессора141 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
4 года назад
Качественно и быстро сделал 3Д модель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик оперативно отвечал на возникавшие вопросы. Все замечания были точные и по делу, поэтому работы была выполнена быстро. Рекомендую.
3D-графика
2 отзыва
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от 1 дня
нет рейтинга