Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет.

Инженер-конструктор. Имею трехуровневое (бакалавр, магистр, аспирант) техническое образование. Работаю по специальности более 10 лет. Обладаю продвинутыми навыками работы в большинстве современных CAD и CAE системах. Знаю ЕСКД и ЕСДП. Имею опыт работы с аддитивными технологиями и 3D печатью в частности. Свободно владею английским языком.