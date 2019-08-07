Разработать графику для страницы 404

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок768 просмотров
#1$50

Описание во вложении

Выдержки по заданию:

  • Оформить нужно с использованием шапки и футера сайта, чтобы видеть как будет в конечном варианте.
  • Верстка не нужна, только изображение.
  • Предусмотреть адаптивную верстку для ширины экрана: 320px, 480px, 768px, 1024px
  • (для выбранного исполнителя) На руки в итоге хотим получить векторный файл.
6 лет назад
janua
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров