Создать похожую работу

Нарисовать гепарда, в векторе, символизирующего качественную и высокую скорость Интернета (1000 Мбит\с). Персонаж должен быть в цифровом стиле аналогичному скорости, можно в матрице. Он должен быть нарисован в нескольких позах: в повороте, половина туловища (передние ...
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