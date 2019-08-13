Ищу иллюстратора для работы над серией иллюстраций - стиль в прикрепленных файлах. Больше деталей в личной переписке. Прошу подать примеры подобных работ (в подобном стиле) и указать ставку в час и примерное время для отрисовки одной подобной иллюстрации