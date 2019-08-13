Ищу иллюстратора для работы над серией иллюстраций

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Завершен6 заявок296 просмотров

Ищу иллюстратора для работы над серией иллюстраций - стиль в прикрепленных файлах. Больше деталей в личной переписке. Прошу подать примеры подобных работ (в подобном стиле) и указать ставку в час и примерное время для отрисовки одной подобной иллюстрации

6 лет назад
antonstor
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

art_in_spring
Марина 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$7
10 дней
Escrow
Марина отлично справилась с работой, все быстро и качественно, крайне рекомендую!
Замечательный заказчик, четко поставлена задача и определена стилистика. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

art_in_spring
Марина 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад