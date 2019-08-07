Картинка для поста в инстагам.

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Закрыт12 заявок288 просмотров

нужна картинка для инстаграмма. 

ведро полное сала ( свиного) .

и текст "первые -10 кг. "

(фон по стилистике ) 

6 лет назад
stefan-t
Степан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров