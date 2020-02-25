Визуализация интерьера ванной

3D-графикаЗавершен14 заявок352 просмотра
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Необходимо сделать визуализацию 2 вариантов интерьера ванной на основе фото и планировки ванной комнаты, фото предложенных отделочных материалов и референсов что должно получится в итоге. 

Предлагайте цены и сроки, пожалуйста.

4 года назад
dollparts
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
maximuss
Максим 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$1
1 день
Спасибо Максиму за отличную визуализацию ванной и работу в выходные и праздничные дни. Все получилось великолепно.
Спасибо за проект, приятно было сотрудничать.
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