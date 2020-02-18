Визуализация раздевалки и зоны душевых в фитнесе

1/ есть замеры площадей , есть коллажи, как хотелось бы это видеть

нужно хорошее качественное 3д , два ракурса

нужно быстро и по фиксированной цене

2/ есть план площади и понимание, что в нем должно быть - два массажных кабинета и ресепшн

размеры есть и есть план на местности - нужно 3д

быстро и по фиксированной цене

смысл акции: хотим взять в отеле встающем на реновацию новые площади, нужен дизайн этих площадей для согласования с арендодателем , да и сами хотим понимать - что из этого выйдет