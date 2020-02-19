Нужен визуализатор для разработки нескольких 3D визуализаций домов

Требуется разработка 3 D моделей для каждого дома (1 кадр с уникальным окружением вокруг+ 4 фасада+ 2 планировки вокруг 1-2 этаж). Материалы домов: брус, каркас, блочные дома.Предлагайте ваши цены и сроки выполнения в ответном письме 1. Первая цена : за разработку каждой модели с уникальным окружением (1 кадр с уникальным окружением вокруг+ 4 фасада+ 2 планировки вокруг 1-2 этаж);2.Вторая цена:за разработку каждой модели с одинаковым или похожим окружением.Обязательно прикрепляйте примеры своих работ(моделей).Если есть скидки на объемы, то указывайте в письме на какой объем работы готовы предоставить скидку.В задании поставили условную цену. Цены предлагайте сами. Все условия сотрудничества обговариваем.