Создать модель деревянной коробки в CorelDraw

$20
3D-графикаЗавершен3 заявки294 просмотра
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Добрый день

Необходимо сделать модель деревянной коробки (шкатулки) в CorelDraw. Пример коробки и размеры в прикрепленных файлах. Коробка предназначена для хранения воспоминаний, фотографий с медового месяца.

Требования к проекту:

1. На лицевой (верхней) стороне коробки сделать варианты 4-5 картинок по теме Медовый месяц (Honeymoon). Сделать таким образом, чтоб еще осталось место для надписи;

2. Проект в CorelDraw сделать таким образом, чтоб он был разложен по запчастям, деталям из которых потом эту коробку можно склеить, собрать. Проект затем будет вырезаться на деревянном станке.

4 года назад
vuzlib
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$25
2 дня
WMZ
Все было хорошо сделано
Все хорошо
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