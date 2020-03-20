Создать модель деревянной коробки в CorelDraw

Добрый день

Необходимо сделать модель деревянной коробки (шкатулки) в CorelDraw. Пример коробки и размеры в прикрепленных файлах. Коробка предназначена для хранения воспоминаний, фотографий с медового месяца.

Требования к проекту:

1. На лицевой (верхней) стороне коробки сделать варианты 4-5 картинок по теме Медовый месяц (Honeymoon). Сделать таким образом, чтоб еще осталось место для надписи;

2. Проект в CorelDraw сделать таким образом, чтоб он был разложен по запчастям, деталям из которых потом эту коробку можно склеить, собрать. Проект затем будет вырезаться на деревянном станке.