Создать робота в 3д
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Нужно сделать 3д модель лопаты в 2-х вариантах под печать. В соответствии с эскизом и техзаданием.
Формат .obj и .stl
Также сделать по 3 рендера для каждого варианта в разных проекциях.
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