3д модель лопаты.

3D-графикаЗавершен9 заявок432 просмотра
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Нужно сделать 3д модель лопаты в 2-х вариантах под печать. В соответствии с эскизом и техзаданием.

Формат .obj и .stl

Также сделать по 3 рендера для каждого варианта в разных проекциях.

4 года назад
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
fanirmag
Фанир 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$40
8 дней
Крайне разочарован сотрудничеством и сожалею о потраченном времени. Заявленный срок в 8 дней истёк. Дополнительные 5 дней ожидания ни к чему не привели. Исполнитель - крайне занятой человек. На письма отвечает редко. Под конец вообще стал их игнорировать. Так дела не ведутся! Это не серьёзно и просто недопустимо. По факту я заплатил $40 за недоделанные 3д модели, которые меня не устраивают совершенно. Переделать их вряд ли получится – придётся начинать всю работу заново, но уже с другим специалистом. Называя вещи своими именами – считаю, что меня просто кинули. Не рекомендую!
Разберу по пунктам. Коммуникация оперативная. Оплата в срок но с натяжкой. Не согласен на предоплату. Задача поставлена довольно четко. ТЗ подробное. В ходе работы появились не учтенные правки в ТЗ. по затрате времени и этапам работы сравнимы со всей работой. По сути повторная работа бесплатно. Крайне не доволен таким подходом. Сумма заложенная в бюджет не сравнима с затратой времени на повторные правки в тз. их было 5 шт. то есть 5 работ бесплатно.
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