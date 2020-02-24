Эскиз робота

Создать 3д модель партии посуды и мебели. Общение по видеосвязи и полное ТЗ тоже там. Общая стилистика - сокральные предметы, с концепцией производства энергетических предметов. По посуде - создание нестандартных решений, например, двухслойные чайники и посуда \ ...
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Нужно разработать робота
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