Маска для инстаграм (instagram mask) AR

Есть фото детской кровати, нужно отрисовать ее в 3d, сделать разными цветами, может добавить текстуру дерева. И наложить на разные интерьеры. Предположительно нужно 4 разных интерьера, так же 4 цвета кровати. И 3 ракурса кровати. ...