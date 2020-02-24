Unreal Engine developer

3D-графикаЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Добрый, нужен Unreal Engine developer. Есть 3D модель и 3D комната. Нужно настроить трекинг лица, трекинг тела с помощью двух Kinect v1 в реальном времени и смену одежды.  Примеры:https://www.youtube.com/watch?v=sS3_OYn0xNk&list=PLT1BRNHVBeMI6mE_AG_BJYa-hVuRoq0z6 https://twitter.com/NoContextMelody/status/1232916556738367489

4 года назад
guest_15828395420232
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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