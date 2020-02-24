Сделать пак машин

3D-графикаЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Нужно сделать 8 машин для мобильной игры, у каждой машины по 4 комплекта тюнинга, UV-развертка. 

Поликаунт не больше 10к на один вариант машины. Пример скину. 

4 года назад
mohrenschildt
Григорий 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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