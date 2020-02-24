Разработать 3д изображения на основе фото

Нужно разработать робота
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры нам необходимо создать 3д изображения на основе имеющихся фотографии,, пример во вложении. Ждем от вас информации по стоимости и срокам. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. Исполнителя выберем сегодня
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