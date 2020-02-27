Начертить чертежи, сделать 3д модель пластикового кейса

Добрый день! Хочу сделать 3д модель кейса. Чертил сам, никогда этим не занимался, это конечно заметно, но мысль передать я думаю получилось. В итоге хочу чтобы получилось как на картинке (Рисунок кейса 7). В некоторых картинках не дорисована последняя часть которая есть в ((рисунок кейса 7), 0,5 см толщиной и 15,5 см в длину)