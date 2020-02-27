3D-модель киностудии

3D-графикаЗакрыт15 заявок453 просмотра
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Добрый день! Есть новый заказ для Вас. Все подробности во вложенном файле. Жду от Вас подтверждения готовности выполнить и информацию о стоимости работы. Спасибо.

4 года назад
roofstand
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
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