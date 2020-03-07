Сделать 3д модель автомобильный лифт

3D-графикаЗакрыт14 заявок663 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать 3д модель автомобильного лифта (имеется 3д модель самого лифта), нужно сделать прорисовку окружения вокруг, принцип построения и работы подъемника

4 года назад
kub77
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Визуализация гардеробной

    Есть нарисованная от руки гардеробная, нужно все это дело оцифровать. Можно полностью в качественном 3д, можно наброском.

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D анимация автомобильной аварии

    Надо создать 3D анимацию автомобильной аварии на дороге. Дорога - двухполосная (полосы белые), узкая (как на прикрепленной картинке), по бокам деревья, время аварии - ночь, освещение и качество картинки - как на видео (на видео ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D-модель киностудии

    Добрый день! Есть новый заказ для Вас. Все подробности во вложенном файле. Жду от Вас подтверждения готовности выполнить и информацию о стоимости работы. Спасибо.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D визуализация

    Нужны для начала визуализация солянки. Суп должен выглядеть динамично, взрыв, всплеск  (референсы прикреплены)Главная визуализация в файле с темным контейнером Подробности лично.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Начертить чертежи, сделать 3д модель пластикового кейса

    Добрый день! Хочу сделать 3д модель кейса. Чертил сам, никогда этим не занимался, это конечно заметно, но мысль передать я думаю получилось. В итоге хочу чтобы получилось как на картинке (Рисунок кейса 7). В некоторых ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программируемая 3d модель рта

    Разделы: 1.Настраиваемая стандартная клиническая 3D модель головы.  1.1.Состоит из различных объектов (зубы, язык, десна, кость), которые в свою очередь состоят из различных структур (дентин, пульпа, кортикальная кость итд) 1.2.Между структурами есть определенные соединения, которые имеют различную силу1.3.Несколько видов ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    4 года назад