Сделать 3д модель автомобильный лифт

подробное описание в прикрепленном ТЗ
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Требуется сделать 3д модель автомобильного лифта (имеется 3д модель самого лифта), нужно сделать прорисовку окружения вокруг, принцип построения и работы подъемника
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