3д модель для 3д принтера есть чертеж в автокаде

$3
3D-графикаЗакрыт17 заявок405 просмотров
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3д модель для 3д принтера(формат stl) есть чертеж в автокаде. второй рисунок для примера в автокаде немного отличается

4 года назад
guest_15831351792286
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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