Бренд-бук для группы компаний, работающих в сфере красоты и фитнеса

Название: Группа компания - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем.

Миссия - Мы создаем сообщество красивых и счастливых людей, которые делают мир лучше

В группу компаний будут входить разные бизнесы в том числе фитнес-студии, йога центры, клубы.

Что уже есть но нужно переделать / немного докрутить:

Группы в соцсетях (содержание не брать в расчет - оно совсем убогое), а вот оформление заказчику нравится.

Соц сети

https://vk.com/sportloungenp

https://www.facebook.com/sportloungeNP

https://www.instagram.com/sportloungenp/

Есть фотосессии Нины. Предоставлю уже исполнителю.

Что нужно сделать:

1). Оформление бренда более контрастное - сейчас не всегда считывается (и в нескольких варинатах размеров - скажем для Инстаграм точно нужно дорабатывать - не читаются буквы). Взять за основу то что есть сейчас и с художественной, стилстической точки зрения доработать , видоизменить, улучшить

2). Бренд - бук, включающий в себя: правила использования логотипа, в 3-4 типоразмерах для разных целей, чб и цвет, мерчендайз : фирменный бланк, визитки, ручки, кружки (спортивные и классические), брендированные коврики для йоги и фитнеса, спортивная одежда (именно брендирование)

3), Переоформить шапки в соц сетях с учетом изменений

Сроки - логотип нужен срочно. Оформляем входную зону в Sport Lounge & SPA. На остальные работы есть чуть больше времени.