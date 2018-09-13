Необходимо разработать дизайн вывески магазина лакокрасочных материалов. В дальнейшем стилистика этой вывески будет поддерживаться в других рекламных продуктах (рекламные консоли, рекламные баннеры, или в шапке фирменного сайта www.spb-orion.ru и пр.) Задача: используя существующий логотип ...
Бренд-бук для группы компаний, работающих в сфере красоты и фитнеса
Название: Группа компания - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем.
Миссия - Мы создаем сообщество красивых и счастливых людей, которые делают мир лучше
В группу компаний будут входить разные бизнесы в том числе фитнес-студии, йога центры, клубы.
Что уже есть но нужно переделать / немного докрутить:
Группы в соцсетях (содержание не брать в расчет - оно совсем убогое), а вот оформление заказчику нравится.
Соц сети
https://www.facebook.com/sportloungeNP
https://www.instagram.com/sportloungenp/
Есть фотосессии Нины. Предоставлю уже исполнителю.
Что нужно сделать:
1). Оформление бренда более контрастное - сейчас не всегда считывается (и в нескольких варинатах размеров - скажем для Инстаграм точно нужно дорабатывать - не читаются буквы). Взять за основу то что есть сейчас и с художественной, стилстической точки зрения доработать , видоизменить, улучшить
2). Бренд - бук, включающий в себя: правила использования логотипа, в 3-4 типоразмерах для разных целей, чб и цвет, мерчендайз : фирменный бланк, визитки, ручки, кружки (спортивные и классические), брендированные коврики для йоги и фитнеса, спортивная одежда (именно брендирование)
3), Переоформить шапки в соц сетях с учетом изменений
Сроки - логотип нужен срочно. Оформляем входную зону в Sport Lounge & SPA. На остальные работы есть чуть больше времени.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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