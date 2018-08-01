Написать уникальный текст 3-6тыс.зн.Цена - 50р/1тыс.зн без пробелов

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Закрыт9 заявок195 просмотров

Нужно написать уникальный текст для людей.

Количество знаков будет считаться после редактуры. Такой подсчет в целях старания автора, чтобы не было воды много, а по существу.

Если качество исполнения будет на высоте, то будут заявки еще.

Тематика - телефония.

Цена - 50р за 1000зн. без пробелов

7 лет назад
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров