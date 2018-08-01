Составить 100 технических заданий для написания статей Определить конкурентов через поиск яндекса Составить структуру сайта и статьи Привести ключи в читабельный вид и удалить неявные дубли Пример тз, ниши ...
Написать уникальный текст 3-6тыс.зн.Цена - 50р/1тыс.зн без пробелов
Нужно написать уникальный текст для людей.
Количество знаков будет считаться после редактуры. Такой подсчет в целях старания автора, чтобы не было воды много, а по существу.
Если качество исполнения будет на высоте, то будут заявки еще.
Тематика - телефония.
Цена - 50р за 1000зн. без пробелов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Для обновления сайта автосервиса vin-service.com нужны новые качественные, информативные, лаконичные, продающие тексты. ТЗ прилагаю. Писать прошу ТОЛЬКО СЮДА или на контакты в профиле! Жду ...Закрыт7 лет назад
продающий текст в инстаграм. 96% уникальностиКопирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Язык: английский Тематика: татуировки, салон тату Объем: ~20 000 символов Оставляйте вашу стоимость и сроки выполненияКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны описания карточек товаров 700-1000 зн. без пробелов . Требования: грамотность, умение писать грамотные тексты, владение литературным языком. Исключается плагиат. Оплата по факту на ЯД, 70 руб. 1000 знаков без пробелов. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу автор на тему компьютерные ошибки. Цена зависит от качества, 25-40 р за 1000 символов.Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет Задача написать качественный seo-текст размером 2-2.5 к символов по тематике "Оформление к 1 сентября". Компания занимается печатными услугами: плакаты, баннеры, наклейки, транспаранты, рекламные конструкции и прочее. Ключевые слова и более подробные требования ...Закрыт7 лет назад
Нужно 20 текстов разного объема и структуры на тему Платной рыбалки в Подмосковье У компании 3 пруда в недалеко от Москвы. В каждом пруде разные условия пребывания, разная рыба. Нужен человек с ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
70-100грн.\1000зпб Нужно чтобы вы хорошо разбирались в теме альтернативных источников энергии. В частности понимали что такое гелиосистемы, как они работают, как устроены солнечные электростанции, ветрогенераторы, бесперебойники, тепловые насосы и т.д. чтобы текст в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем креативного копирайтера! В IT-компанию требуется удаленный копирайтер. Ты - креативный, грамотный и имеешь интересный и понятный слог. Нужно будет писать в блог (https://pushapp.ru/blog/), в соц. сети и составлять рассылки. ...Закрыт7 лет назад