Тексты про Кухни и ЛДСП

Доброго всем дня! Нужны 7 текстов по 3 - 4 тысячи збп. и уникальностью 100%. Тексты информационно-рекомендательного характера на свободную тему с перечнем преимуществ наших фирм (отдельно кухни и отдельно лдсп). Статьи необходимо поделить на подзаголовки 4-5 штук (т.е. если тема шкаф из лдсп то подзаголовки преимущества шкафа из лдсп, цена шкафа из лдсп, разновидности шкафов и т.д.) Ключами в каждом абзаце будут эти же заголовки в прямом вхождении по 1-2 раза.

Нужен ответственный человек умеющий доступно и красиво строить предложения без ошибок и повторений.

Оплата 80р за кило на ЯД. (общий объем 25 000 збп)