Тексты про Кухни и ЛДСП

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Завершен4 заявки141 просмотр

Доброго всем дня! Нужны 7 текстов по 3 - 4 тысячи збп. и уникальностью 100%. Тексты информационно-рекомендательного характера на свободную тему с перечнем преимуществ наших фирм (отдельно кухни и отдельно лдсп). Статьи необходимо поделить на подзаголовки 4-5 штук (т.е. если тема шкаф из лдсп то подзаголовки преимущества шкафа из лдсп, цена шкафа из лдсп, разновидности шкафов и т.д.) Ключами в каждом абзаце будут эти же заголовки в прямом вхождении по 1-2 раза.

Нужен ответственный человек умеющий доступно и красиво строить предложения без ошибок и повторений.

Оплата 80р за кило на ЯД. (общий объем 25 000 збп)

7 лет назад
imml
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$38
5 дней
Обращаюсь не в первый раз и буду обращаться еще. Тексты как всегда на высоте!
Спасибо за интересный проект, Андрей! С удовольствием продолжу сотрудничество с Вами. Всем рекомендую, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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