Написать тексты для сайта

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Написать тексты для сайта занимающегося продажей хостинга ивиртуальных выделенных серверов. Более подробно в файле Т.З. качаем читаем!!!  Просьба откликаться только тех, кто готов

выполнить тестовое задание!!! 

Для страницы про хостинг написать текст.  Примерно такого содержания:«Наши преимущества: наш хостинг на Клауд серверах , новейшие высокопроизводительное оборудование от мировых лидеров, возможность заказа антидедос, многоуровневое резервирование данных. Лучшие Дата центры страны и Европы ...........»Это тестовое задание нам нужно для того, чтобы понимать насколько хорошо вы разбираетесь в тематике за написание которой беретесь!

7 лет назад
job-crytex
Михаил 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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