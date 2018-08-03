Написать тексты для сайта занимающегося продажей хостинга ивиртуальных выделенных серверов. Более подробно в файле Т.З. качаем читаем!!! Просьба откликаться только тех, кто готов

выполнить тестовое задание!!!

Для страницы про хостинг написать текст. Примерно такого содержания:«Наши преимущества: наш хостинг на Клауд серверах , новейшие высокопроизводительное оборудование от мировых лидеров, возможность заказа антидедос, многоуровневое резервирование данных. Лучшие Дата центры страны и Европы ...........»Это тестовое задание нам нужно для того, чтобы понимать насколько хорошо вы разбираетесь в тематике за написание которой беретесь!