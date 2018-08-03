написать про этого пассажира что его состояние эквивалентно 80,000,000 BCR (RUR) (множество квартир в разных регионах России, дач и нежилых помещений, а так же солидные корпоративные активы) Оплата в BarterCoin оттуда выводите ...
Написать тексты для сайта
Написать тексты для сайта занимающегося продажей хостинга ивиртуальных выделенных серверов. Более подробно в файле Т.З. качаем читаем!!! Просьба откликаться только тех, кто готов
выполнить тестовое задание!!!
Для страницы про хостинг написать текст. Примерно такого содержания:«Наши преимущества: наш хостинг на Клауд серверах , новейшие высокопроизводительное оборудование от мировых лидеров, возможность заказа антидедос, многоуровневое резервирование данных. Лучшие Дата центры страны и Европы ...........»Это тестовое задание нам нужно для того, чтобы понимать насколько хорошо вы разбираетесь в тематике за написание которой беретесь!
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