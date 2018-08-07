Написать статью про оборотней ФСБ

про то что они делают основываясь на реальных сухих фактах

они предлагают крышевание, и если человек или компания отказывается то они ее банкротят

Раскопать, под Измайловской ОПГ часть ФСБ или это фейк

Статья будет лежать и ждать своего часа без публикации - пока ничего не будет опубликовано

опалата в BarterCoin по нормальной цене (оттуда сами выводите в ЯД-Киви)