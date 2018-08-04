про то что они делают основываясь на реальных сухих фактах они предлагают крышевание, и если человек или компания отказывается то они ее банкротят Раскопать, под Измайловской ОПГ часть ФСБ или это ...
Вакансия "автор отзывов"
Мы ищем авторов для написания отзывов.
Что нужно делать:
- Писать классные отзывы под заданные темы;
- Уделять работе не менее часа в день;
- Вместе с нами расти и получать прибыль!
Требования:
- Опыт написания контента;
- Общие знания в сфере интернет-маркетинга;
- Погружение в тему, грамотная речь;
- Выплаты еженедельно на ваш кошелек;
- Абсолютно свободный график, фриланс;
- Заработок от 10 тыс рублей - зависит полностью от тебя, объем работы есть;
- Карьерный и профессиональный рост - у нас есть куда расти!
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