Вакансия "автор отзывов"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок358 просмотров

Мы ищем авторов для написания отзывов.

Что нужно делать:

  • Писать классные отзывы под заданные темы;
  • Уделять работе не менее часа в день;
  • Вместе с нами расти и получать прибыль!
Приоритетные тематики: финансовые компании и онлайн-сервисы.

Требования:

  • Опыт написания контента;
  • Общие знания в сфере интернет-маркетинга;
  • Погружение в тему, грамотная речь;
Условия:

  • Выплаты еженедельно на ваш кошелек;
  • Абсолютно свободный график, фриланс;
  • Заработок от 10 тыс рублей - зависит полностью от тебя, объем работы есть;
  • Карьерный и профессиональный рост - у нас есть куда расти!
Оставляйте заявки здесь - https://goo.gl/forms/oTaLM2neUxBRPHHN2
7 лет назад
StepanKalyakin
Калякин 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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