про то что они делают основываясь на реальных сухих фактах они предлагают крышевание, и если человек или компания отказывается то они ее банкротят Раскопать, под Измайловской ОПГ часть ФСБ или это ...
Ищу копирайтера на постоянную работу
Здравствуйте друзья!
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный теме
заработка в интернете, на постоянную работу.
В основном нужно будет писать статьи по теме заработок в интернете. Дополнительно нужно будет писать статьи на темы деньги, бизнес, инвестиции.
Условия:
Желательно чтобы вы разбирались в теме заработка в интернете, бизнеса, инвестиций. Писать текст по подробному ТЗ.
Статьи нужно писать по 10 – 15 штук в месяц с размером 4000 – 6000 символов. ТЗ на несколько
лет вперед Вы обеспечены.
Плачу 40-50 руб. за 1000 знаков без пробелов. Своевременная оплата гарантируется. В дальнейшем больше. Все зависит
от того как будет развиваться блог, а это напрямую будет зависеть от качества написанных вами статей.
Выплаты: WebMoney или Яндекс Деньги
Вы подходите, если:
· Готовы писать статьи только для меня.
· Нормально воспринимаете правки и замечания.
· Всегда доступны онлайн.
· Грамотно пишете на русском языке.
· Готовы писать без воды.
Дальнейшие детали в личной переписке.
P.S. Первую работу предлагаю выполнить в качестве тестового задания.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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