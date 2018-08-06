Ищу копирайтера на постоянную работу

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Закрыт21 заявка335 просмотров

Здравствуйте друзья!

 

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог, посвященный теме

заработка в интернете, на постоянную работу.

 

В основном нужно будет писать статьи по теме заработок в интернете. Дополнительно нужно будет писать статьи на темы деньги, бизнес, инвестиции.

 

Условия:

 

Желательно чтобы вы разбирались в теме заработка в интернете, бизнеса, инвестиций. Писать текст по подробному ТЗ.

Статьи нужно писать по 10 – 15 штук в месяц с размером 4000 – 6000 символов. ТЗ на несколько

лет вперед Вы обеспечены.

 

Плачу 40-50 руб. за 1000 знаков без пробелов. Своевременная оплата гарантируется. В дальнейшем больше. Все зависит

от того как будет развиваться блог, а это напрямую будет зависеть от качества написанных вами статей.

 

Выплаты: WebMoney или Яндекс Деньги

 

Вы подходите, если:

 

·       Готовы писать статьи только для меня.

·       Нормально воспринимаете правки и замечания.

·       Всегда доступны онлайн.

·       Грамотно пишете на русском языке.

·       Готовы писать без воды.

 

Дальнейшие детали в личной переписке.

 

P.S. Первую работу предлагаю выполнить в качестве тестового задания.

 

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
7 лет назад
Ninhao
41 год
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад

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