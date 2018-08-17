Написать статью - "Как избавиться от пигментных пятен на лице"

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Завершен12 заявок206 просмотров

Написать статью - "Как избавиться от пигментных пятен на лице". 60 р. 1000 зн. срок 5 дней.

7 лет назад
lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dusha1983
Надежда 
42 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$15
5 дней
Надежда справилась с заказом. Статья понравилась. Бонусом к ней шли качественные подписанные фотографии. Не теряется, на связи постоянно. Рекомендую.
Валентина - отличный заказчик! Все вопросы решаются оперативно, быстрая проверка и оплата осуществлена мгновенно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dusha1983
Надежда 
42 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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