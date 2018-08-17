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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Надежда справилась с заказом. Статья понравилась. Бонусом к ней шли качественные подписанные фотографии. Не теряется, на связи постоянно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Валентина - отличный заказчик! Все вопросы решаются оперативно, быстрая проверка и оплата осуществлена мгновенно. Рекомендую