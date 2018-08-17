dusha1983

Надежда dusha1983

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Отзывы заказчиков

lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Написать статью - "Как избавиться от пигментных пятен на лице"
Надежда справилась с заказом. Статья понравилась. Бонусом к ней шли качественные подписанные фотографии. Не теряется, на связи постоянно. Рекомендую.
Валентина - отличный заказчик! Все вопросы решаются оперативно, быстрая проверка и оплата осуществлена мгновенно. Рекомендую
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