karerinaanik

Требуются качественные и грамотные тексты. Одна из основных задач - красивое описание товара. Важно: один текст не должен быть не больше 1000 зн. с п. Уникальность от 90%. Объем работы большой! Просьба указывать свои расценки.
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$2
выплачено фрилансерам
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- Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание полезных статей на тему карданных валов. Темы и ключевые слова предоставляем. Написание тестового задания - обязательно. Оплачиваем и саму работу и написание ТЗ.Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется рерайт текстов о древесине. Тексты объемные. Желательный срок выполнения 3-4 дня.Рерайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужны тексты по тематике строительных материалов. Рерайт\копирайт. Объем работы большой. Тексты 500-1500 знаков. Люди требуются на долговременное сотрудничество. Просьба: 2-3 статьи прикрепить для примера.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написать тексты для сайта строительных материалов. Величина до 1500 символов. Объем работы средний.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
7 лет назад
Приятный заказчик, больше бы таких. Четкое ТЗ , своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный специалист. Всё выполняет в срок и четко следует ТЗ. Очень рекомендую к сотрудничеству.