karerinaanik

Екатерина karerinaanik

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Тексты по строительной тематике
Приятный заказчик, больше бы таких. Четкое ТЗ , своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный специалист. Всё выполняет в срок и четко следует ТЗ. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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